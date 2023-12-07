بالفيديو- داليا مبارك وسحر الحب في أغنيتها الجديدة "الصدفة"

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة السعودية داليا مبارك أغنية "الصدفة" من ألبومها الجديد "11. 11"،وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

أغنية "الصدفة" تروي قصة لقاء غير متوقع واندفاع المشاعر الذي يرافق الموقف، وسحر الحب من النظرة الأولى، وهي من تأليف الملحن علي صابر، كلمات حيدر الاسير، مكس وماستر جاسم محمد، توزيع موسيقي طه علي، والأغنية صورت على شكل فيديو كليب.

وتقول كلمات الأغنية:

"شنو هالصدفة الجميلة

الجابت عيونك عليه

ويلي كلك ذوق جاذبية

كلمة تجنن قليلة

يالجمالك مو شوية

رحت بيه لغير دنيا

من شفتك انا تأكدت

قبلك ما شايف شي حلو

كل شي حلو بوقته نعم

بس انت كل عمرك حلو

حلو حلو

صرت عاشق صرت مغرم

بيك وبعينك متيم بيك وبعينك متيم

حلوحلو

حبك مخليني حبك

ملك عالدنيا بكبرها

انت العلاقة الانتظرها

واصل بحبك مراحل

قبلي محد واصللها

انت عندي الناس كلها

يعجبني اغازل كل وقت

يوميه احبك حب شكل

لك انت فرحة العمر

وشلون من عندك امل

حلوحلو

صرت عاشق صرت مغرم

بيك وبعينك متيم بيك وبعينك متيم

حلو حلو".

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