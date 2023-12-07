بالصور- الجمهور يسحر بجمال نور الغندور وأنوثتها في إطلالتها الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية نور الغندور عيون المتابعين باخر ظهور لها عبر حسابها الخاص، حيث شاركت صورة ظهرت فيها بجمال وانوثة مميزة وكانت ترتدي توب باللون الأسود مع سترة من الجلد الأسود، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها، لينهال عليها الجمهور من خلال التعليقات بالغشادة بجمالها وأناقتها وانوثتها مشيرين إلى حبهم الكبير لها.



وفي وقت سابق، حضرت الممثلتان اللبنانية ماغي بو غصن والمصرية نور الغندور فعاليات الليلة الثانية من ليالي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ماغي ونور رقصتا على وقع أغنية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم "تيجي ننبسط" بطريقة جميلة.

وأشعلت ماغي مواقع التواصل الإجتماعي بتصرفها الظريف تجاه نور حيث انها قبلتها على خدها معبرةً عن حبها لها.

وكانت قد حمعت صورة بين المنتج جمال سنان الذي تواجد في فعاليات الحفل مع زوجته الممثلة ماغي بو غصن والممثلة نور الغندور.

