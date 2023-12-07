ناصف ساويرس أغنى رجل في مصر.. فكم تبلغ ثروته؟

ميرنا وليد - بيروت - تصدر رجل الاعمال المصري ناصف ساويرس الترند بعدما تم الحديث عن نقل مكتب عائلته ومجموعتها الاستثمارية NNS إلى سوق أبو ظبي العالمي وبدأ الحديث عن هجرة المليارات من مصر وسط أزمة الدولار والتضخم اذ ان ثروة ناصيف ساويرس تبلغ نحو 6.
8 مليارات دولار بحسب تصنيف مجلة فوربس العالمية المتخصصة في الشؤون المالية للنجوم حول العالم، ويعد أغنى شخص في مصر وخامس أغنى شخص في أفريقيا. يمتلك ناصيف اسهم في أشهر العلامات التجارية يستثمر في نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم.
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