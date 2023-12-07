رحيل الممثل سعيد عبد السلام عن 84 عاماً.. ونقابة الفنانين السوريين تنعاه

ميرنا وليد - بيروت - رحل الممثل السوري سعيد عبد السلام عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ 84 عاماً بعد صراع مع المرض.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الممثل الراحل عبر حسابها الخاص، ونشرت صورة له، وعلقت: "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل القدير الفنان سعيد عبد السلام، لروحه السلام ولكم ولأسرته ومحبيه خالص العزاء والصبر والسلوان".

ولد سعيد عبد السلام في حي الصالحية في العاصمة دمشق عام 1941، وقد فقد والده في العدوان الفرنسي عام 1945، شارك في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية السورية، بعد أن كان بدأ العمل الفني في إذاعة دمشق عام 1958.

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