شادي حداد يحضر افتتاحية فيلم "هجان" في مهرجان البحر الأحمر-بالصور والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - حضر الممثل اللبناني شادي حداد افتتاحية فيلم "هجان" في مهرجان البحر الأحمر في جدة، وقد شارك الجمهور صوراً وفيديو له على السجادة الحمراء، متردياً زياً سعودياً.



على صعيد آخر، كان قد كرّم شادي حداد في مهرجان الفيلم اللبناني في كندا بدورته السابعة، وأقيم المهرجان في مدينة هاليفاكس الكندية من ١٠ الى ١٤ تشرين الثاني، افتتاح المهرجان كان بـ فيلم " ع مفرق طريق "، بحضور بطله شادي حداد، من كتابة جوزفين حبشي وإخراج لارا سابا، والذي قد حقق نجاحاً كبيراً ولاقى إقبالاً كبيراً من الجمهور.