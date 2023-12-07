تفاصيل وموعد احتفالات الأوبرا بمناسبة مرور 3 عقود على تأسيس الرقص الحديث

ياسر رشاد - القاهرة - تقيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالية فنية بمناسبة مرور 30 عام على تأسيس فرقة الرقص المسرحي الحديث، وتشمل عرض "كي لا تتبخر الأرض" تصميم واخراج وليد عوني، إلى جانب تكريم عدد من رموز الفرقة على مر تاريخها، وذلك في الثامنة مساء الاثنين المقبل على المسرح الكبير.

قال المصمم والمخرج وليد عوني، مؤسس الفرقة ومديرها الفني، ان كي لا تتبخر الارض عرض متكامل يجمع مفردات هامة تعبرعن تطور الفن الكوريجرافي في التصميم الحركي، ويشمل مختارات من اهم عروضه مع فرقة الرقص المسرحي الحديث التي لاقت نجاحاً كبيراً في الوسط الفني المسرحي المصري في قالب متكامل.

وأضاف : "كما يبرز المحطات التى شهدت تطور هذا الخط المسرحي الراقص الجديد على ساحة الابداع المصرى فى بداياته عام 1993 حتي باتت من اهم الفرق والأكثر تأثيراً فى حركة الرقص على المسارح المصرية والعربية".

وتابع : "ان عناصر العرض ورموزه تضم دراسه لعدةعروض سابقه مختلفة ومشهديات سرياليه تصب في واقع واحد نعيشه في عصرنا المرتبك لنقدم هدية الي "القضية" قضيةارواح، قضية كيان بشري، ولا يهم اي قضيةكانت مؤكدا انها قضية جذور وحياة اردنا ان نعيشها علي ارضنا كى لا تتبخر الارض".



معلومات عن فرقة الرقص المسرحى الحديث



جدير بالذكر ان فرقة الرقص المسرحى الحديث ابدعت 34 عملا خلال الثلاثة عقود الماضية من انتاج دار الأوبرا المصرية كللت بالنجاح، وتم تقديمها في مصر ومختلف الدول العربية الاجنبية، وتضمنت اسلوب الرقص المعاصر المصري في رؤية جديدة وافكار مبتكرة وابعاد سينوغرافيه اثرت علي الكثير من المصممين المصريين الجدد.