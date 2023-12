أحمد مكي يتعاقد على «اتنين للإيجار»

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد النجم أحمد مكي، على عمل سينمائي جديد بعنوان «اتنين للإيجار»، ومن المقرر أن يبدأ تصويره بداية العام الميلادي الجديد 2024.

ومن ناحية أخرى، يدخل أحمد مكي، السباق الرمضاني المقبل 2023 من خلال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، والذي بدأ تصوير أولى مشاهده أكتوبر الماضي، ومقرر أن يشهد الجزء الجديد العديد من المفاجآت.

وشارك في مسلسل "الكبير أوي 7" والذي عرض في موسم مسلسلات رمضان 2023 كل من الفنان أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، سما إبراهيم، كمال أبو رية، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، ومن إخراج أحمد الجندي.

ودارت أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

وكان الفنان أحمد مكي، فاجأ متابعي مسلسل "الكبير 7"، بأغنيته الجديدة "ولعانة"، والتي طرحت عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

قدم أحمد مكي أغنية "ولعانة" بطريقة الراب التي يشتهر بها في موهبته الغنائية، وجاء صوت نسائي داخل الأغنية في مقدمة الأغنية وختامها، وهو للمطربة الشعبية هدى السنباطي، حسب ما أعلن الموسيقار عمرو إسماعيل عبر حسابه على تويتر، التي وصفها، قائلا: "هي أقوى الأصوات النسائية في مصر، وتعتبر امتدادًا لمدرسة خضرة محمد خضر وجملات شيحة، وهي في الأصل نجمة الفرقة القومية للفنون الشعبية".

تقول كلمات الأغنية: "شعللها يا كبير عمده حضر .. حذر .. خطر .. خطر .. جحش .. قطم جزر (كورس) شعللها يا كبير عمده حضر .. حذر .. خطر .. خطر .. جحش .. قطم جزر (كورس) ولعانه .. ولعانه شامخ كيف الجبل .. ساطع مثير .. جدل .. كيف الأسد في البراري .. ركوبة حصاني الادهم .. فشر البورش .. و فشر ركوبة الفراري .. مابلبسش براندات من برا ( made in Egypt ) تيله طويله أنا شاري .. قفشه من قفشات سعيد صالح عندي .. اقوي من 100 فيلم لجيم كاري 3 حاجات ماكلهومش واصل .. الاوانطه و السوشي و الكاري و مهما عليت انا في الدنيا .. لسه بسأل علي صميده جاري .. إنسي الايس كوفي .. فرابتشينو .. موكا .. لاتيه .. قلبي في شاي العصاري رجاله أفعال لا اقوال .. واللي حايرطرط زنجباري مسمسم سمسمه كما الشكلمه .. مسبسب شنبي انا .. سافانا .. ما انا تيستي ياما .. مسرسب سنه .. اخر نمسنه .. نمس و نسر السما انما في الفورتنايت باطرقع لأولادي .. لسه بالعب مورتال كومابت عادي. عندي ( 60 shades ) ومش سا.... بالتمنايه باكروز في المعادي باراب كيف ما بارفع في البينج .. انت ت راب .. الناس تحس بكرانج ( Cringe ) .. أدرينالين vs حقنه البنج فولاذي vs سبونج بوب الاسفنج أطخك lyrically وأستغفر واتوب".