باميلا أندرسون تثير ضجة في حفل توزيع جوائز الموضة في لندن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365": ظهرت باميلا أندرسون في حفل توزيع جوائز الموضة لعام 2023 في لندن يوم الاثنين مرتدية ملابس بيضاء بالكامل وقررت الابتعاد عن الماكياج والارتقاء بجمالها الطبيعي. وكما هو متوقع، سألها الكثيرون عن سبب قرارها تجنب وضع المكياج.

هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها نجمة بلاي بوي السابقة في عرض أزياء بدون مكياج، فهي فعلت ذلك خلال أسبوع الموضة في باريس.

خلال مقطع فيديو خلف الكواليس، تحدثت باميلا بالتفصيل عن سبب قرارها بعدم وضع المكياج: "لا أعرف، لقد حدث لي شيء ما، وكنت أرتدي هذه الملابس الجميلة، وفكرت،" "لا أريد التنافس مع الملابس. أنا لا أحاول أن أكون أجمل فتاة في الغرفة. أشعر أن هذه مجرد حرية. إنها تحرر."

زعمت نجمة Baywatch السابقة أنها تختبر مفهومًا جديدًا للصورة الذاتية دون الحاجة إلى مصفف شعر "لست بحاجة إلى مصفف شعر. ليس لدي مصفف شعر. ليس لدي فريق ساحر. أنا فقط أظهر بشكل طبيعي".

باميلا ليست غريبة على الأضواء وتعرف أن جسدها يمر بتغيرات وعليها أن تتقبل مظهرها الجديد "أشعر كامرأة وكإمرأة في عمري، وامرأة في نظر الجمهور... إنها وظيفتي أيضًا أن أكون نموذجًا. في كل أنواع الاختيارات. لذلك قررت أن أكون أنا، نوعًا ما، في كل هذه الملابس الرائعة التي أركض بها حول باريس."

وختمت قائلة: "لأنني لاحظت أن هناك كل هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بوضع مكياج كثير، وبطبعي أحب أن أخالف المألوف وأقوم بعكس ما يفعله الجميع".