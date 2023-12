ريهانا واحدة من أغنى النساء العصاميات في أميركا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365": استغرق الأمر أقل من 20 عامًا لتتحول ريهانا من كونها طالبة بسيطة في بربادوس إلى واحدة من أغنى النساء في العالم. بين مسيرتها الفنية ومشاريعها، جمعت المغنية ثروة كبيرة.

وتقدر مصادر متخصصة متعددة، بما في ذلك مجلة فوربس، أن صافي ثروة ريهانا حتى عام 2023 يبلغ حوالي 1.7 مليار دولار.

وضعها هذا الرقم في المركز الحادي والعشرين على قائمة فوربس لأغنى النساء العصاميات في أميركا والمرتبة 1729 على قائمة المليارديرات في العالم.

على الرغم من أن ريهانا أوقفت مسيرتها الموسيقية مؤقتًا منذ ألبومها الأخير Anti الذي تم تسجيله في عام 2016، إلا أنها أصدرت أغنية Lift Me Up كجزء من الموسيقى التصويرية لفيلم Black Panther: Wakanda Forever.

لقد أصدرت ثمانية ألبومات، ووضعت 14 أغنية منفردة على قائمة Billboard Hot 100، وباعت 60 مليون تسجيل، وحوالي 215 مليون أغنية رقمية خلال مسيرتها المهنية التي استمرت 18 عامًا.

على الرغم من أنها غامرت أيضًا بالسينما، إلا أن مسيرتها المهنية في الفن السابع لم تكن ناجحة. حيث شاركت في أفلام Battleship ،Bring it On: All or Nothing و Ocean's Eight.

شركات ريهانا

أطلقت روبين ريهانا فينتي، وهو اسمها الكامل، شركة مستحضرات التجميل Fenty Beauty. الشركة عبارة عن مشروع مشترك بنسبة 50/50 بين المغنية والمجموعة الفرنسية LVMH.

وتمتلك مغنية "Umbrella" أيضًا 30% من العلامة التجارية Savage x Fenty للملابس الداخلية، والتي تقدر قيمتها بـ 3 مليارات دولار. كما أنها دخلت في شراكة مع ماركة الملابس الرياضية Puma لإنشاء خط أحذية يسمى Fenty x Puma.

وهي أيضًا شريكة في خدمة بث الموسيقى "Tidal"، وشريكها الرئيسي هو الموسيقي Jay-Z. كانت ارتباطات ريهانا البارزة الأخرى مع ماركة الأحذية الفاخرة مانولو بلانيك وكسفيرة لديور.

كم تبلغ قيمة Fenty Beauty في عام 2023؟

معظم ثروة ريهانا الصافية تأتي من قيمة وإيرادات شركة Fenty Beauty. التي بلغت حوالي مليار دولار في نهاية عام 2022، وفقًا لأحدث تقرير لـ LVMH.

بفضل التقييمات الجيدة على وسائل التواصل الاجتماعي ومن الخبراء، تبلغ قيمة Fenty Beauty حوالي 2.8 مليار دولار في عام 2023.

لدى العلامة التجارية 12 مليون متابع على Instagram بفضل نهجها العالمي والشامل الذي يقدم منتجات لجميع ألوان وأنواع البشرة. تتمتع العلامة التجارية بقاعدة جماهيرية مخصصة تجعل كل منتج من منتجاتها يحقق نجاحًا شبه مؤكد.