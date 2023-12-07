شقيق بدور البراهيمي: "اللي بتتزوجني تدفع مهر"

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشقيق خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، وهو يتحدث عن الفتاة التي تود ان تتزوجته، اذ قال: "اللي بتتزوجني تدفع مهر لأنها تبي طبخي وماركاتي وتصاميمي"، الأمر الذي شكّل جدلا كبيرا بين الجمهور.



على صعيد آخر كانت قد وجهت بدور البراهيم، تحذيراً لعدد من الأشخاص لم تذكر أسمائهم، باللجوء إلى القضاء في حالة التحدث عنها مجدداً مشيرة إلى أن ذلك يسبب لها الأذى ولعائلتها.

وظهرت بدور البراهيم في فيديو لها مؤكدة فيه أنها تنتمي لأسرة ذات أصل ولديها أولاد تعتني بهم وعائلة مسؤولة عنها.