ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشقيق خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، وهو يتحدث عن الفتاة التي تود ان تتزوجته، اذ قال: "اللي بتتزوجني تدفع مهر لأنها تبي طبخي وماركاتي وتصاميمي"، الأمر الذي شكّل جدلا كبيرا بين الجمهور.
على صعيد آخر كانت قد وجهت بدور البراهيم، تحذيراً لعدد من الأشخاص لم تذكر أسمائهم، باللجوء إلى القضاء في حالة التحدث عنها مجدداً مشيرة إلى أن ذلك يسبب لها الأذى ولعائلتها.
وظهرت بدور البراهيم في فيديو لها مؤكدة فيه أنها تنتمي لأسرة ذات أصل ولديها أولاد تعتني بهم وعائلة مسؤولة عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيق بدور البراهيمي: "اللي بتتزوجني تدفع مهر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.