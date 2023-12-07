يسرا اللوزي تتبرع بكامل عائدات مسرحيتها الجديدة لهذه الغاية

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة المصرية يسرا اللوزي نيتها بالتبرع بكامل عائدات عملها المسرحي الجديد "مونولوجات غـ زة" دعماً للقضية الفلسـ كينية.

وشاركت يسرا الجمهور الإعلان الدعائي للعرض المسرحي، وعلقت: "تضامنًا مع الشعب الفل سط يني واستجابةً للدعوة العالمية من مسرح "عشتار" في فل سط ين لكل مسارح العالم للمشاركة الجماعية، بالتزامن مع الجرائم الأخيرة التي وقعت في غز ة، سيتم عرض "مونولوجات غزّ ة" في سينما راديو يوم الجمعة 8 ديسمبر.

في محاولة لتكريم أطفال وشعب غزّ ة وتكريم آلاف الأرواح التي فُقدت، نخصص هذا اليوم لمشاركة مثابرة الشعب الفل سط يني على الفظائع التي مرّوا بها. ستتضمن "مونولوجات غز ة" قراءات على خشبة المسرح من قبل الفنانين: سيد رجب، وسلوى محمد علي، وناندا محمد، ويسرا اللوزي، ومحمد حاتم، وركين سعد، وأحمد مالك مع المرافقة الموسيقية لمحمد سامي.

عائد الحدث بالكامل سيتم إرساله من خلال مؤسسة مرسال لدعم غزّ ة".

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