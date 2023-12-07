بالصور- بالاحمر الجذاب..أسماء جلال تتألق بأنوثتها ورشاقتها بلوك رائع

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية أسماء جلال عيون الجمهور بإطلالتها الأخير عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت في صور شاركتها بلوك رائع خلال حضورها مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي، وإرتدت أسماء كروب توب باللون الاحمر من دون أكمام مزين بالاحجار اللامعة مع تنورة طويلة باللون الأحمر ضيقة أظهرت من خلالها رشاقة جسمها، وإعتمدت تسريحة مميزة تركت فيها شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من هلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، شاركت الممثلة المصرية أسماء جلال مقطع فيديو لها أثناء إستلامها جائزة أفضل ممثلة دور ثاني، عن دورها في مسلسل "الهرشة السابعة"، وذلك خلال مشاركتها في مهرجان الدراما، وعلقت على الفيديو شاكرة فريق عمل المسلسل، وقالت: "سعيدة من كل قلبي على حصولي على جايزة افضل ممثلة دور تاني على دوري ف مسلسل الهرشة السابعة في مهرجان الدراما و مبروك لزميلتي الشاطرة سما ابراهيم و حابة اشكر استاذ كريم الشناوي و كل فريق العمل زمايلي و عيلتي التانية " أمينة خليل - محمد شاهين - علي قاسم " و السيناريست اللي بموت فيها مريم نعوم و دينا نجم .. و شكرا استاذ عبدالله ابو الفتوح و محمد السيد على الفرصة دي، و احب اشكر استاذ اشرف زكي و دكتور يحيى الفخراني و لجنة التحكيم".

