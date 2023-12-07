يعقوب بوشهري يسخر من متابع لتسمية ابنه على اسمه وردود فعل غاضبة

ميرنا وليد - بيروت - سخر المؤثر الكويتي في مواقع التواصل الاجتماعي يعقوب بوشهري من أحد معجبيه الذي اختار أن يسمّي إبنه على اسمه تيمّناً به، الأمر الذي أثار موجة انتقادات من متابعيه.



وشارك بوشهري في صفحته الخاصة بموقع للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبدو فيه وهو يضحك على هذا الأمر ما أدى إلى انقسام آراء متابعيه بين من أكد أن طريقة رده لا أخلاقية و آخرون رأوا أن يوشهري هو من قام بإرسال الرسالة لنفسه كي يحقق عدداً أكبر من المشاهدات.

ورد مشهور منصات التواصل الاجتماعي على المتابع الذي كتب: "ياخي لي جمايل عليك سميت ولدي يعقوب ولم آخذ هديته"، قائلاً: "يا أخي يعني ليش تسمي ولدك يعقوب؟ حفيدي هو، وبعدين رايح سايب أسامي الدنيا كلها وسميت يعقوب؟".