ميرنا وليد - بيروت - شارك الملحن والشاعر المصري عزيز الشافعي مقطع فيديو عبر حسابه الخاص مقطع فيديو إستعرض فيه أهم الاعمال والتعاونات التي قام بها وشارك فيها خلال هذه السنة نظراً لإقتراب نهاية العام و من بينها تعاونه مع الفنان المصري عمرو دياب والفنانة اللبنانية إليسا والفنانة روبي والفنانة نانسي عجرم، وعلق الشافعي على منشوره بالقول: "في ٩٠ ثانيه أهم اعمال عزيز الشافعي في 2023 كأفضل ملحن في استفتاء دير جيست و وشوشة لهذا العام بتصويت الجمهور".
وكان طرح عزيز الشافعي أغنية جديدة بعنوان "يا ضمير العالم"، تضامناً مع فلس ط ين وما يحدث في غ ز ة وحربهم، وتم غناء الأغنية باللغتين العربية والإنجليزية.
أغنية "يا ضمير العالم"، من غناء عاليا صبحي ووعد، وكلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أحمد وجيه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- مع إقتراب نهاية العام ..عزيز الشافعي يستعرض أهم اعماله وتعاوناته لهذه السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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