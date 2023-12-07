بالفيديو- مع إقتراب نهاية العام ..عزيز الشافعي يستعرض أهم اعماله وتعاوناته لهذه السنة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الملحن والشاعر المصري عزيز الشافعي مقطع فيديو عبر حسابه الخاص مقطع فيديو إستعرض فيه أهم الاعمال والتعاونات التي قام بها وشارك فيها خلال هذه السنة نظراً لإقتراب نهاية العام و من بينها تعاونه مع الفنان المصري عمرو دياب والفنانة اللبنانية إليسا والفنانة روبي والفنانة نانسي عجرم، وعلق الشافعي على منشوره بالقول: "في ٩٠ ثانيه أهم اعمال عزيز الشافعي في 2023 كأفضل ملحن في استفتاء دير جيست و وشوشة لهذا العام بتصويت الجمهور".



وكان طرح عزيز الشافعي أغنية جديدة بعنوان "يا ضمير العالم"، تضامناً مع فلس ط ين وما يحدث في غ ز ة وحربهم، وتم غناء الأغنية باللغتين العربية والإنجليزية.

أغنية "يا ضمير العالم"، من غناء عاليا صبحي ووعد، وكلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أحمد وجيه.

