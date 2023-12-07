شكرا لقرائتكم خبر عن Oppenheimer وماثيو بيري ضمن الأكثر بحثا على ويكيبيديا لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد صفحات فيلم Oppenheimer والنجم الراحل ماثيو بيري من بين صفحات ويكيبيديا الأكثر بحثا لعام 2023، في هذا العام وحده، حصلت النسخة الإنجليزية من الموقع على 84 مليار عملية بحث، خاصة مع وفاة النجم العالمى، وطرح فيلم السيرة الذاتية الملحمية لكريستوفر نولان عن إنشاء القنبلة الذرية، حيث تم تصنيفهما على أنهما من أعلى عمليات البحث.

وقد تمت مشاهدة قائمة وفيات المشاهير، التي تضم نجم مسلسل Friends الراحل بيري، 42,666,860 مرة، في حين حصل Oppenheimer على 28,348,248 بحث للصفحة.



Oppenheimer وماثيو بيري

كما احتل جيه روبرت أوبنهايمر، عالم الفيزياء النظرية الأمريكي الذي استند إليه الفيلم الذي لعب دوره كيليان مورفى، على مرتبة عالية حيث وصل عدد مشاهداته إلى 25,672,469 صفحة.

تم العثور على بيري، الذي لعب دور تشاندلر بينج في فيلم Friends، ميتاً في منزله في لوس أنجلوس في 28 أكتوبر الماضى، عن عمر يناهز 54 عاماً، ووصفت نتائج تقرير التشريح الأولي بعد الوفاة بأنها "غير حاسمة"، وأكد تقرير علم السموم منذ ذلك الحين أن وفاته لم تكن بسبب جرعة زائدة من الميثامفيتامين أو الفنتانيل.

بعد وفاته، كتب أعضاء فريق الأصدقاء جينيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وديفيد شويمر، وليزا كودرو، ومات ليبلانك تحية للممثل.

ويعد فيلم نولان Oppenheimer ثالث أعلى الأفلام ربحًا لعام 2023، بعد فيلم Barbie وفيلم The Super Mario Bros. Movie.

وحقق الفيلم أرقامًا قياسية متعددة في شباك التذاكر وتم إعادة إصداره مؤخرًا في IMAX، في شباك التذاكر العالمي، يقترب الفيلم الآن من الوصول إلى المليار دولار.