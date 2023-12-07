شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم Oppenheimer في اليابان خلال العام المقبل 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتمكن الجمهور في دولة اليابان من مشاهدة فيلم السيرة الذاتية Oppenheimer للمخرج العالمى كريستوفر نولان عن مخترع القنبلة النووية، وذلك بعد انتقادات بأنه تم تعديله بطريقة تقلل من شأن القصف الذرّي على هيروشيما وناجازاكي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "theguardian"، على أن يعرض العمل في خلال العام المقبل 2024.

وقالت شركة توزيع الفيلم في اليابان، بيترز إند، إن فيلم Oppenheimer، الذي يبحث في المأزق الأخلاقي الذي يواجهه روبرت أوبنهاير حول دوره الرئيسي في أول هجوم نووي في العالم في 6 أغسطس 1945.

وقالت الشركة في بيان نشرته وسائل إعلام يابانية إنها اتخذت القرار بعد مناقشات مطولة، وأكدت أنها أخذت في الاعتبار ردود الفعل العنيفة التي أثارتها في اليابان بعد طرحها دوليا في نفس وقت عرض الفيلم الكوميدي "باربي" في يوليو الماضى.

وجاء في بيان بيترز إند: "موضوع الفيلم له أهمية كبيرة ويحمل معنى خاصًا للشعب الياباني، لذلك قررنا إطلاقه في اليابان بعد مناقشات واعتبارات مختلفة".

أثارت الإشارات إلى Barbie وOppenheimer على الإنترنت غضب اليابان، التي تعرضت لهجومين بالأسلحة النووية في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.