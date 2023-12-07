ألوان وتصاميم القفطان المغربي تتأنّق لزائرات موسم الرياض

شهدت منطقة المغرب في بوليفارد وورلد، إحدى مناطق موسم الرياض ٢٠٢٣، إقبالاً كبيرًا على تصاميم القفطان المغربي المشهور بأناقته، إضافة إلى صناعته التقليدية، وتصاميمه التي تجمع بين الأمس واليوم، في مواءمة تشكل نموذجا للثقافة المغربية التي تستند على ماضيها في إظهار تراثها الذي تزخر به المنطقة.

وتستقبل القفاطين زوار المنطقة في كثير من المتاجر التي تعلّق على أبوابها تصاميم متعددة للباس الذي يعد واحدا من أبرز مظاهر الفرح والمناسبات في المجتمع المغربي، حيث تمثل القاسم المشترك بين أغلب المتاجر التي توفر منها أعدادا كبيرة، ومجموعة كبيرة من التصاميم التي تعود لخبراء مغاربة في صناعة الأزياء.

ويعيش الزوار في منطقة المغرب رحلة بصرية مميزة بين التصاميم التقليدية والمطورة، إضافة إلى الألوان التي تمثل مزيجا متناغما يسلط الضوء على تاريخ القفطان الذي بدأ انتشاره بالمنطقة منذ القرن الثاني عشر الميلادي.

وتعد منطقة المغرب بما تحتويه من جماليات تمتزج فيها معالم الحضارة الأندلسية بعادات الموريسكيين، وتقاليد الشعوب المغاربية القديمة، واحدة من أكثر مناطق بوليفارد وورلد غنى بالخيارات الترفيهية المميزة، وواحدة من الوجهات المفضلة لدى زوار موسم الرياض.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق webook من خلال هذا الرابط