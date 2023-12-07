عبير صبري محبطة جداً لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة المصرية عبير صبري عن حزنها بسبب ما يحدث في فلســ طين وبسبب القصف المستمر على غــ زة .

قالت عبير صبري في منشور لها : "الحياة بقت تسد النفس مهما بنحاول نعيش ونكمل يومنا واعمالنا مناخ محبط"

وتابعت : "كل يوم أسوء من اللي قبله المشاهد اللي بنشوفها كل يوم للقتل والدم والتفجيير وحزن النساء وقهر الرجال والظلم وبكاء وموت الاطفال والتشريد والتخويف والتجويع"

وتابعت : "في أكبر الكوابيس الواحد مكانش يتخيل يشوفها مابالك باللي عايشها سكان غـــ زة بكل الم وعذاب لا يطيقه البشر يوميا ..أخر القصة الصعبة دي إيه يا يارب " .

وأضافت : "سأتحدث عنهم وإن لم يتبقى غيري يتحدث سأقاطع وإن لم يبقى غيري مقاطع"

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