فاطمة الصفي تخسر الكثير من وزنها ونحافتها الملحوظة حديث المتابعين-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - وضعت الممثلة الكويتية فاطمة الصفي متابعيها في حال ذهول خصوصاً بعد ظهورها الأخير وقد خسرت وزناً كبيراً فبدت بنحافة ملحوظة.

وشاركت الصفي محبيها بعدة مقاطع فيديو في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بدت فيها مرتدية توب وتنورة باللون الأبيض المائل إلى البيح وهي تقف أمام المرآة وبدا واضحاً أن خصرها نحيل للغاية.

كما أنها بدت في أحدث ظهور وهي تتمرن في إحدى صالات ناد رياضي للمحافظة على لياقتها البدنية وأدهشت المتابعين بنحافة مفرطة.

إشارة إلى أن الصفي كانت أكدت أنها خضعت لعمليات تجميلية، بما في ذلك جراحة تكميم المعدة، وأنها تتابع مع طبيبها كل ما يتعلق بصحتها من ممارسة الرياضة والحصول على نوم صحي وكذلك نظامها الغذائي المتوازن.



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