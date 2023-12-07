ناهد السباعي تدعو لوالدتها وتشكر مذيعة "سي بي سي"

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الفنانة ناهد السباعي، دعاءا لوالدتها الراحلة ناهد فريد شوقي التي رحلت عن عالمنا صباح الثلاثاء الماضي، كما وجهت الشكر لمذيعة "سي بي سي" الإعلامية أميرة بهي الدين الذي تقدم برنامج "افتح باب قلبك".

وكتبت ناهد، عبر حسابها على إنستجرام: "اللهم أغفر لأمي وأرحمها وعافها وأعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها.. كلامك حلو أوي يا أستاذة أميرة كلامك حلو أوي يا حبوبي".

يذكر أن، المنتجة ناهد فريد شوقي توفاها الله يوم الثلاثاء الماضي، وتم تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير أمس الأربعاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.