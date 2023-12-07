رانيا وناهد السباعي تستقبلان المعزيين في وفاة ناهد فريد شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - بدأ عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي ابنة الفنان الراحل فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، منذ قليل، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرصت الفنانة رانيا فريد شوقي وزوجها تامر الصراف والفنانة ناهد السباعي ابنة الراحلة، والفنان محمد السباعي وزوجته الفنانة آية سماحة على استقبال المعزيين.

ورحلت ابنة فريد شوقي عن عالمنا صباح الثلاثاء الماضي الموافق ٥ ديسمبر الجاري.

وكشفت عن خبر الوفاة أختها الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أعطي ولله ما اخذ وكل شي، عنده بمقدار، توفيت إلى رحمة الله أختي المنتجة الكبيرة السيدة ناهد فريد شوقي".