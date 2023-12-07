إسعاد يونس تتصدر البوستر الرسمي لفيلم "عصابة عظيمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "عصابة عظيمة"، البوستر الرسمي للعمل ترويجًا واستعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائي.

وتصدرت إسعاد يونس، بوستر الفيلم وظهرت خلاله وهي تتأرجح ومن حولها عدد من الأبطال المشاركين وهم محمد محمود، فرح الزاهد، وكريم عفيفي.

ويمثل فيلم "عصابة عظيمة"عودة للفنانة الكبيرة إسعاد يونس للسينما بعد غياب سنوات.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب تقوم والدته إسعاد يونس بالتعاون معًا لاسترداد حقه من خلال تشكيل عصابي، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

يذكر أن، آخر أعمال إسعاد يونس كان فيلم "200 جنيه" عام 2021 وشاركها البطولة كلًا من أحمد السقا، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد رمزي، طارق عبد العزيز، ليلى علوي، ومن تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.