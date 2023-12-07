إيمان العاصي وسيد رجب يحضران عزاء ناهد فريد شوقي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير - محمود عبد الناصر:

حضرت الفنانة إيمان العاصي والفنان سيد رجب، منذ قليل، عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي المقام بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وحرصت الفنانة رانيا فريد شوقي وزوجها تامر الصراف والفنانة ناهد السباعي ابنة الراحلة، والفنان محمد السباعي وزوجته الفنانة آية سماحة على استقبال المعزيين.

ورحلت ابنة فريد شوقي عن عالمنا صباح الثلاثاء الماضي الموافق ٥ ديسمبر الجاري.

وكشفت عن خبر الوفاة أختها الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أعطي ولله ما اخذ وكل شي، عنده بمقدار، توفيت إلى رحمة الله أختي المنتجة الكبيرة السيدة ناهد فريد شوقي".