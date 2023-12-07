نرمين الفقي وداليا البحيري وزوجها في عزاء ناهد فريد شوقي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير - محمود عبد الناصر:

حضرت الفنانة نرمين الفقي والفنانة داليا البحيري وزوجها، منذ قليل، عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي المقام بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

ويتوافد نجوم الفن لتقديم واجب العزاء لأسرة المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي.

وحرصت الفنانة رانيا فريد شوقي وزوجها تامر الصراف والفنانة ناهد السباعي ابنة الراحلة، والفنان محمد السباعي وزوجته الفنانة آية سماحة على استقبال المعزيين.

ورحلت ابنة فريد شوقي عن عالمنا صباح الثلاثاء الماضي الموافق ٥ ديسمبر الجاري.

وكشفت عن خبر الوفاة أختها الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أعطي ولله ما اخذ وكل شي، عنده بمقدار، توفيت إلى رحمة الله أختي المنتجة الكبيرة السيدة ناهد فريد شوقي".