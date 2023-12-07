رئيس مهرجان أيام قرطاج المسرحية لمصراوي: "عروض السجون تلاقي رواجا كبيرا وبها تأمين وعناية استثنائية"

محمد اسماعيل - القاهرة - قرطاج- غادة الكشكي

تحدث الدكتور معز مرابط رئيس مهرجان أيام قرطاج المسرحية، عن عروض بالمهرجان أبطالها من "المساجين"، تتحدث عن مشاكلهم، وعن أمور متعلقة بالقهر، الوحدة، وهموم المجتمع.

وقال "مرابط" في تصريح خاص لمصراوي: "عروض السجون فكره استثنائية موجودة من الستينات من مسرح المدرسة".

وتابع: "كان هناك قرار صادر من الرئيس بورقيبة وبدأ الأمر يتطور للمهمشين، وهناك ورش في المؤسسات العقابية وحرصنا على مشاركة المساجين في العروض لأن الفن يهذب ويرتقي ويعلم".

كما أكد رئيس المهرجان أن هذه العروض تلاقي رواج وحضور كبير، وبها تأمين وعناية استثنائية.

وانطلقت الدورة ٢٤ من مهرجان أيام قرطاج المسرحية، يوم٢ ديسمبر وتستمر حتى ١٠ ديسمبر.