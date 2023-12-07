أماني الخماسي تكشف تفاصيل فيلمها الجديد "هن والحب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة أماني الخماسي، عن تفاصيل فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان "هن والحب" وتدور أحداثه في إطار اجتماعي عن المشاكل التي تواجه الفتيات وعادات الحب والزواج والارتباط وكيف يمكن أن تؤدى إلى مشاكل نفسيه خطيرة.

وقالت الخماسي، إنها تقدم خلال الفيلم دور فتاة تفضل الحياة وحيدة بعيدة عن فكرة الزواج، لأنها تعاني من أزمة نفسية حدثت بسبب اختيارات سيئة بسبب العادات والتقاليد.

وأوضحت، أنها تستعد لبدء تصوير أولى مشاهدها بالعمل خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنها سعيدة بالمشاركة في الفيلم الذي يطرح على المجتمع قضايا نشاهدها يوميًا لكننا لا نعي خطورتها وآثارها على الأجيال القادمة.

وأضافت، أن العمل السينمائي يتناول عدة قـصص تدور حول مفهوم الحـب والـعنوسـة، ومدى خطورتها على المجتمع، كما يتناول حالات تظهر حجم المشكلة لدى بعض الـشباب.