خالد زكي ودينا يشاركان في عزاء ناهد فريد شوقي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير - محمود عبد الناصر:

وصل الفنان خالد زكي والفنانة والراقصة دينا، منذ قليل، مراسم عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي المقام بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

ويتوافد نجوم الفن لتقديم واجب العزاء لأسرة المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، وكان من بينهم دنيا سمير غانم وزوجها وداليا البحيري وزوجها ودنيا عبد العزيز وزوجها، ونرمين الفقي.

وحرصت الفنانة رانيا فريد شوقي وزوجها تامر الصراف والفنانة ناهد السباعي ابنة الراحلة، والفنان محمد السباعي وزوجته الفنانة آية سماحة على استقبال المعزيين.

يذكر أن ابنة فريد شوقي رحلت عن عالمنا صباح الثلاثاء الماضي الموافق ٥ ديسمبر الجاري.

وكشفت عن خبر الوفاة أختها الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أعطي ولله ما اخذ وكل شي، عنده بمقدار، توفيت إلى رحمة الله أختي المنتجة الكبيرة السيدة ناهد فريد شوقي".