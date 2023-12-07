شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى وهشام ماجد ومادلين طبر أول الحاضرين فى عزاء ناهد فريد شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر كل من الفنانة داليا البحيرى وزوجها والفنان هشام ماجد والفنانة مادلين طبر والإعلامية بوسي شلبي عزاء المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتتواجد الفنانة ناهد السباعى ابنة الراحلة لتلقى العزاء.

ورحلت المنتجة ناهد فريد شوقى عن عالمنا صباح أول أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 73 عاما، وتم تشييع جثمانها فى نفس اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

المنتجة ناهد فريد شوقى تنتمى لعائلة فنية خالصة، فهى ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كما أنها كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتجا ومخرجا وممثلا.

يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، منها فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي و"اللعبة أمريكانى"، كما عملت كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "لقمة القاضي، "نونة الشعنونة"، و"امرأة آيلة للسقوط".