شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة مهرجان ماسة: هناك إقبال كبير من الجمهور الأفريقي على العروض المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكاتبة والفنانة شانتال دجي دجي مديرة مهرجان السوق الفنية للعروض الأفريقية والذي يعرف باسم "الماسة"، في أبيدجان بساحل العاج لليوم السابع : في كل دورات مهرجان ( ماسة ) هناك إقبال كبير من الجمهور في ساحل العاج على العروض المصرية، وأتمنى مشاركة عروض في الدورة الجديدة أبريل المقبل، وذلك خلال حضورها مهرجان أيام قرطاج المسرحية.



الزميل جمال عبد الناصر و شانتال دجي دجي مديرة مهرجان ماسة بساحل العاج



شانتال دجي دجي مديرة مهرجان ماسة بساحل العاج



الزميل جمال عبد الناصر و شانتال دجي دجي مديرة مهرجان ماسة بساحل العاج



الزميل جمال عبد الناصر و شانتال دجي دجي مديرة مهرجان ماسة بساحل العاج

وعن متابعتها للمسرح المصري والعربي، قالت : "للأسف لم أشاهد عروضا عربية أو مصرية حتى الآن في أيام قرطاج المسرحية هذه الدورة لقصر الفترة التي تواجدت بها في الدورة الـ 24، ولكني أحرص هذا العام على مشاهدة العروض العربية وخاصة المصرية لأني كنت أرى في الدورات السابقة للمهرجان مشاركات كثيرة .

وتحدثت شانتال عن مهرجان "الماسة" قائلة : المهرجان يجمع كل الفنون من مسرح وموسيقى وسيرك وفكاهة ورقص وفن الإلقاء، ويقام المهرجان كل عامين في ساحل العاج، وفي نفس الوقت يكون هناك منتجون ومديرو المهرجانات العربية والعالمية يشاهدون العروض ويختارون منها مايشارك في مهرجاناتهم، والمهرجان له مكانة كبيرة في أفريقيا والعالم.

وعن مشاركتها في أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ ٢٤ المقامة حاليا بتونس، قالت: "هناك تعاون فني بين مهرجان السوق الفنية الافريقية، ومهرجان أيام قرطاج، منذ ١٣ سنة، ولدينا الكثير من العروض التونسية التي تعرض في كوت ديفوار، كما تشارك كوت ديفوار بعرض مسرحي هذا العام في المسابقة الرسمية، ومن تأليفي، ونحن نهتم بكل المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا لأنه من المهم أن نخلق شبكة من العلاقات بين الدول العربية إفريقيا والعالم، ونحقق الانفتاح على الثقافات الاخرى".

وتابعت: "الدورة الـ١٣ من مهرجان السوق الفنية الأفريقية ٢٠٢٤، بها تنوع ثقافي كبير، وهدفنا التوال مع العالم والعالم العربي بالأخص لأنه مختلف عنا، ونحاول أن نخلق جسور وعلاقات وأن ننفتح على العالم العربي، وسيكون هناك ندوات ولقاءات خلال المهرجان لدمج العالمين العربي والأفريقي، لذلك نود التعاون مع شباب بعقليات معاصرة، وسيكون هناك مشاركة مصرية في الندوات من خلال ندوة للمخرج والكاتب د.سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، يتحدث فيها عن "الفن المعاصر".

وتابعت: "تمويل المهرجان ٧٠ % من الدولة و ٣٠% كدعم خارجي ، والدولة لم تقصر في دعم السوق لينجح ويشع على افريقيا بالكامل، ونطمح دائما أن يكون المهرجان أقوى وأكبر، ووزيرة الثقافة تدعم كل المهرجانات المحلية ولكن متمسكة أن يكون السوق الفنية الأفضل لانه الاهم في افريقيا، ويقام كل عامين، لأنه منذ البدايات وقد اخترنا أن يتاح الوقت للمخرجين والفنانين لإنتاج عروض وأعمال فنية للمشاركة في المهرجان، وحجم المهرجان كبير جدا يكون فيه أكثر من 3000 مشارك ، فهو ثقيل فنيا، ويتيح الفرصة لنا للتحضير بشكل جيد على مدار العامين بين كل دورة وأخرى.

وقالت في نهاية اللقاء : أعرف جيدا المخرج المصري العالمي الكبير يوسف شاهين وتابعت أعماله ومشاركاته في مهرجان كان ، ولكني لا اعرف غيره في السينما أو الفن المصري ، والفترة المقبلة سوف اتابع اكثر لاني مهتمة بمصر والعالم العربي .