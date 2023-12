نجم فيلم Home Alone يواجه معركة مع السرطان… وهذه التفاصيل

يواجه الممثل كين كامبل، االذي يتذكره الجمهور عندما لعب دور سانتا في فيلم Home Alone الذي حقق نجاحًا كبيرًا في عام 1990، معركة مع السرطان.

مع انتشار الخبر الحزين، تم إنشاء حملة GoFundMe لمساعدة كامبل في النفقات الطبية والتي تتضمن عملية جراحية صعبة مدتها عشر ساعات لإزالة جزء من عظم الفك والغدد اللمفاوية وسيلي ذلك فترة نقاهة مدتها ستة أشهر ومشوار محتمل مع العلاج الكيميائي.

وجاء في صفحة الحملة: “في ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، تم تشخيص إصابة كين بالسرطان، ونما الورم بشكل بعيد المنال في أسفل فمه وبدأ في التعدي على أسنانه”.

وتابع المنشور: “في ٧ كانون الأول/ديسمبر، من المقرر أن يخضع لعملية جراحية لمدة عشر ساعات، سيتم خلالها إزالة جزء كبير من عظم الفك، إلى جانب الغدد اللمفاوية وجزء من عظم ساقه”. “يخطط الجراحون لإعادة بناء فك جديد لكين من عظمة الساق هذه وتثبيته، وعلاجه بالإشعاع.”

تشير صفحة الحملة أيضًا إلى أن كامبل فقد تأمينه الصحي من SAG-AFTRA أثناء جائحة كورونا عندما لم يكن يحصل على عمل كافٍ للتأهل للبرنامج.

وأضاف المنشور: “على الرغم من تغطية العلاج الطبيعي وعلاج النطق، إلا أننا نتوقع تكاليف باهظة لمقدمي الرعاية / التمريض المهرة وأقساط التأمين والمعدات الطبية والنقل وزراعة الأسنان وأطقم الأسنان ومن يدري ماذا أيضًا”.

ولد كامبل في ٥ يونيو ١٩٦٢ في إلمهورست، إلينوي، وبدأ مسيرته المهنية في مجال صناعة الترفيه كجزء من ورشة عمل اللاعبين في The Second City في عام ١٩٨٣، وأصبح عضوًا في العرض السياحي للمدينة الثانية بعد فترة وجيزة. جاء دوره الأول على الشاشة في Home Alone، والذي لعب دور البطولة أيضًا في بطولة زملائه من خريجي Second City جون كاندي وكاثرين أوهارا.

وفي الفيلم، تلعب كامبل دور سانتا الذي يطلب منه كيفن ماكاليستر (ماكولاي كولكين) إيصال رسالة إلى «سانتا الحقيقي». في نهاية نوبة عمله وبعد نفاد جميع الهدايا، يقدم سانتا كامبل لكيفن حفنة من تيك تاك.