ميرنا وليد - بيروت - تداول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للفنان المصري عمرو دياب من أحدث ظهور له في لندن يظهر فيها بإطلالة شبابية "بالسكسوكة" التي إعتمدها منذ 23 سنة في الفيديو كليب الشهير " تملي معاك "، ولاقت الصورة رواجاً واسعاً خاصة عند محبي الفنان المصري، وعلقوا تعليقات منها : " الفرق بين الصورتين 23 سنة، مبيقلدش غير نفسه، مبينافس غير نفسه"

وكانت هذه الصورة في لندن بعد جولته فيها حين افتتحت إبنته كنزي دياب، معرضها الفني الأول بعنوان "يوميات حياتي" بمشاركة صديقتها كريستينا، وذلك بحضور والدها الذي حرص على دعم ابنته في خطواتها الفنية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - عمرو دياب بأحدث إطلالة شبابية له من لندن .. تعيد الجمهور لأيام أغنية " تملي معاك " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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