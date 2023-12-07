نجوى إبراهيم تتغلب على مرض السرطان

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الإعلامية المصرية نجوى إبراهيم عن تعافيها من مرض السرطان وذلك بعد أكثر من خمسة أشهر وقالت : “أنا فرحانة جدا ومبسوطة جدا . . ومش عايزة حد يقول دي طلعت من أسبوعين ودلوقتي بقت كويسة الموضوع بقاله أربعة أشهر بس مرضتش أعلن عنه ربنا أراد الشفاء بسبب دعواتكم اللى استقبلتها”. وجاء هذا التصريح عبر اتصال أجراه برنامج بيت العز .

وكانت نجوى قد كشفت في وقت سابق عن تفاصيل إصابتها بمرض السرطان، قائلة : "قعدت أقول ليه أنكد عليكم؟ ما كل واحد فيه اللي مكفيه، وليه أطلع أقول كده؟، ما أنا بقالي شهرين بجري في موضوع مرضي مع ولادي وعيلتي.

وتابعت : "فرحانة إني فضفضت معاكم وممكن تسامحوني من غير ما يكون عندكم ذرة شك في حبي واحترامي ليكم وكل واحد فيه اللي فيه، مش عايزة أقلبها عياط".

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