أحمد مكي يعود للسينما مجدداً بعد غياب دام 10 سنوات

ميرنا وليد - بيروت - يعود الفنان المصري أحمد مكي للسينما مجدداً وذلك بعد غياب 10 سنوات، الفيلم من المقرر طرحه فى بداية كانون الثاني 2024 وهو من بطولة الممثلة المصرية إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، مصطفي عنبة، فرح الزاهد، و الطفلة لوسيندا سليمان، وضيوف الشرف الممثل محمد ثروت، الممثلة عارفة عبد الرسول، إبراهيم السمان، وأحمد عزمي.



يذكر أن أخر أفلام الفنان المصري أحمد مكي هو فيلم "سمير أبو النيل" والذي تم طرحه عام 2013، لكنه لم يحقق النجاح المطلوب لذلك توقف مكي عن السينما فترة وركز في تقديم "مسلسل الكبير أوي".