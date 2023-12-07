ناظم عيسى يفجع بوفاة والده ونقابة الممثلين وأسعد رشدان ينعيانه-بالصور

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ميرنا وليد - بيروت - فجع الممثل اللبناني ناظم عيسى والد الممثل طوني عيسى بوفاة والده طانيوس يوسف عيسى اليوم الخميس في 7 كانون الأول، وقد نعته نقابة الممثلين اللبنانيين وجاء في النعي الذي نشرته في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي مرفقة ورقة النعي وتفاصيل العزاء :"نقابة الممثلين في لبنان ادارة و منتسبين يتقدمون من الزميل ناظم و عائلته بأحر التعازي بوفاة والده رحمه الله و نفسه بالسما".
وفي تفاصيل العزاء، ينقل جثمان الفقيد من مستشفى ماريتيم في جبيل عند العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الجمعة إلى كنيسة السيدة في عمشيت حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الثالثة من بعد الظهر.
تقبل التعازي يوم الخميس في 7 كانون الأول من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء وقبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتى الساعة السادسة مساء، ويوم السبت في 9 كانون الأول من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء في صالون كنيسة السيدة بـ عمشين وتختتم بقداس المرافقة.
من موقع الخليج 365 نتقدم بأحر التعازي للممثل ناظم عيسى وعائلته بوفاة والده راجين أن يتغمده الله بواسع رحمته.
من ناحيته نشر الممثل اللبناني أسعد رشدان ورقة النعي وصورة للراحل برفقة زوجته وعلق عليها :"الرجل الصالح لا يموت..وذكراه باقية الى الأبد..".
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