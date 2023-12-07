ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن قلقها بسبب ما يحصل في الجنوب من استهداف للقرى المتاخمة للحدود الجنوبية.

وكتبت مايا في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي مشيرة إلى أننا أصبحنا في صلب الحرب على الرغم من أن لبنان لا يريدها :"الله يحمي جنوب لبنان.. لبنان لا يريد الحرب ولكن اصبحنا في صلبها".

وكانت مايا دياب تواجدت على السجادة احمراء في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023 الذي أقيم في جدة وتألقت بإطلالة ذهبية أنيقة ، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا كمين مكشوفين، واتسم التصميم بالقماش اللامع بالكامل مما كشف عن رشاقتها.

كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب :لبنان لا يريد الحرب ولكن.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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