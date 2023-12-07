عرض فيلم «كريم حُراً» فى رابع أيام أسبوع السينما الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن فعاليات وزارة الثقافة للتضامن مع القضية الفلسطينية، عرض مساء أمس الأول الفيلم الوثائقى «كريم حُرًا» من إخراج خليل جبران ضمن فعاليات «أسبوع السينما الفلسطينية»، الذى يقيمه كل من المركز القومى للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بسينما الهناجر، بدار الأوبرا المصرية.

وعقب عرض الفيلم، أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائى إسلام أحمد على، واستضاف خلالها المخرج السينمائى الكبير أشرف فايق وتم خلالها مناقشة الفيلم مع الجمهور، بحضور عدد من السينمائيين والنقاد والإعلاميين.

يذكر أن فعاليات البرنامج قامت بإعداده فنياً الناقدة السينمائية شاهندة محمد على المشرفة على النشاط السينمائى بصندوق التنمية الثقافية، وتختتم اليوم الجمعة.