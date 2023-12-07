شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى وروجينا وأحمد بدير في عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد من الفنانين عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد لمواساة ابنتها الفنانة ناهد السباعي، منهم، الفنان أحمد صفوت والفنان كريم محمود عبد العزيز وصبرى فواز والسيناريست تامر حبيب وماندو العدل والمنتج محمد العدل والمنتج احمد أيوب والمنتج محمد حفظي والفنان محمد الشقنقيرى، والفنانة ماجدة زكي والفنان ايهاب فهمي والفنان محمد محمود عبد العزيز.

كما حضر كل من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنانة روجينا والفنانة فيدرا والفنانة حنان سليمان والفنان حسام داغر والفنانة رانيا محمود ياسين والفنان أحمد بدير والفنان محمد الصاوى، والمخرج جمال عبد الحميد والفنانة بسمة.

ورحلت المنتجة ناهد فريد شوقى عن عالمنا صباح أول أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 73 عاما، وتم تشييع جثمانها فى نفس اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

المنتجة ناهد فريد شوقى تنتمى لعائلة فنية خالصة، فهى ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كما أنها كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتجا ومخرجا وممثلا.

يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، منها فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي و"اللعبة أمريكانى"، كما عملت كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "لقمة القاضي، "نونة الشعنونة"، و"امرأة آيلة للسقوط".