شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين عن الانتخابات الرئاسية: علينا أن نضرب مثالاً لالتفافنا حول وطننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة صابرين على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية خلال تصريحات لموقع الخليج 365، بقولها: "التصويت بالانتخابات الرئاسية هام جداً وأمانة علينا جميعاً خاصة في ظل التوترات العالمية الحاصلة، والمشتعلة في كل مكان حولنا".

وأضافت: "لابد أن نبرز قوتنا جميعاً بالنزول وأن يرى العالم تواجدنا حول الصناديق الانتخابية مثلما فعلنا بكل مشاهدنا السابقة الذى ضرب فيها المصريين أروع الأمثلة في وقوفهم بجوار وطنهم، وأن نكمل المسيرة".

هذا وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.