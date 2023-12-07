شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى ومنة شلبى وهانى رمزى وهالة صدقى يحضرون عزاء ناهد فريد شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد عدد من النجوم على عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، منهم يحيى الفخراني ونجله المخرج شادى الفخراني والفنانون منة شلبي، وهاني رمزى وأحمد رزق وأحمد زاهر وهالة صدقي وضياء عبد الخالق، والمنتج جمال العدل والفنان شريف رمزى والفنان محمد عبد الحافظ.

وحضر كل من الفنانين أحمد صفوت وكريم محمود عبد العزيز وصبرى فواز والسيناريست تامر حبيب وماندو العدل والمنتج محمد العدل والمنتج أحمد ايوب والمنتج محمد حفظي، والفنان محمد الشقنقيرى وماجدة زكي وإيهاب فهمي ومحمد محمود عبد العزيز.

كما حضر كل من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنانة روجينا والفنانة فيدرا والفنانة حنان سليمان والفنان حسام داغر والفنانة رانيا محمود ياسين والفنان احمد بدير والفنان محمد الصاوى والمخرج جمال عبد الحميد والفنانة بسمة.

ورحلت المنتجة ناهد فريد شوقى عن عالمنا صباح أول أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 73 عاما، وتم تشييع جثمانها فى نفس اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

المنتجة ناهد فريد شوقى تنتمى لعائلة فنية خالصة، فهى ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كما أنها كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتجا ومخرجا وممثلا.

يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، منها فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي و"اللعبة أمريكانى"، كما عملت كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "لقمة القاضي، "نونة الشعنونة"، و"امرأة آيلة للسقوط".



احمد صيام



الفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها



بشرى



خالد زكي



داليا البحيري وابنتها وزوجها



داليا البحيري وزوجها وابنتها



دنيا سمير غانم ورامي رضوان



دنيا عبد العزيز وزوجها



رانيا فريد شوقي



عمرو عبد العزيز



كريم ابو زيد



مادلين طبر



محمد ابو داود



محمد العدل



محمد الغيطي



محمد حفظي



ميريت الحريرى



نرمين الفقي والمخرج اشرف فايق