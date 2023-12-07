مريم الصبان تقدم المادة الخام بأغنيتها الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صدرت أحدث أغنيات الفنانة المصرية مريم الصبان بعنوان “المادة الخام” حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود.

أغنية “المادة الخام” باللهجة المصرية، ومن اللون الغنائي الرومنسي، وسلطت الضوء على الدور الإيجابي للرجل في حياة كل فتاة، حيث يعتبر السند والداعم والحبيب.

صدرت أغنية “المادة الخام” على طريقة الفيديو كليب وحمل توقيع المخرجة رودينا حاطوم، وتم تصويره في مصر.

وأعربت مريم الصبان عن سعادتها بطرح أغنية “المادة الخام” التي جاءت مختلفة من حيث الشكل الموسيقي عن أغنيتها السابقة “يا مدغدغ”، متمنيةً أن تنال إعجاب الجمهور.

أغنية “المادة الخام” من كلمات سيد حسن والحان وتوزيع مونتي وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.