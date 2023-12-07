فؤاد عبد الواحد يتصدر الترند بعد يوم من إطلاق ألبومه فؤاد 2024-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان فؤاد عبد الواحد ألبومه الجديد فؤاد 2024 على يوتيوب والذي يتألف من 12 أغنية هي :"قلة أدب، حبيبي، ضاق الغمام، اداره، تركت الشوق، الإنـه، كل أحبك، نسد، حبيب الناسـ مهما قلت، ابراي الله، أنا الكذاب، تعاون فيها مع أهم الشعراءوالملحنين نذكر منهم ، الشعراء : سعود بن محمد العبدالله الفيصل، مساعد الرشيدي، علي بن حمري، محمد الغرير، إبراهيم الزيلعي وغيرهم، أما على صعيد الألحان فحملت أغنياته بصمة مميزة لـ الملحنة عزوف التي كانت أغاني الألبوم جميعها من ألحانها، بينما تنوع التوزيع الموسيقي بين عصام الشرايطي ومشاري أبو جوادوعمر الصباغ، وخالد عز وغيرهم.



وقد عبّر عبد الواحد عن سعادته لتصدره الترند في أحد مواقع التواصل الاجتماعي معلقاً :"شكراً لمحبتكم وان شاء الله دايم عند حسن الظن".

