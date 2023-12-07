بيرس بروسنان يغازل زوجته في طريقهما إلى معرضه التشكيلي بميامي-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شارك النجم بيرس بروسنان صورة جمعته بزوجته كيلي شاي سميث وهما في طريقهما إلى افتتاح معرض لوحات تشكيلية في ميامي والذي يشارك فيه بعدد من لوحاته.



وكان النجم الإيرلندي الشهير ينظر إلى زوجته بحب وحنان حينما كانا متواجدين في السيارة وقد ارتسمت على وجهها ابتسامة عريضة وأرفق الصورة التي شاركها مع متابعيه في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بتعليق أعرب فيه عن امتنانه الكبير لها لأنها ألهمته ليحقق هذا الإنجاز وكتب :"في طريقنا إلى آرت بازل ميامي، لقد جعلت هذا الأمر حقيقة يا حبي".

إشارة إلى أن بروسنان كان أعلن عن مشاركته بعدة لوحات وأعمال فنية في هذا المعرض بمقطع فيديو نشره في صفحتها وارفقه بتعليق :"يسعدني أن أعلن عن ظهوري الأول في Art Miami حيث سأعرض العديد من الأعمال الفنية من معرض "So Many Dreams". أنا متحمس لمشاركة هذه الرحلة معكم، لذا يرجى التأكد من الانضمام إلى قائمة انتظار هواة الجمع للحصول على تفاصيل حول الأحداث المثيرة التي خططنا لها في ميامي (الرابط في السيرة الذاتية ومزيد من التفاصيل للمتابعة).(ترجمة الفن)

