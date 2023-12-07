حمو بيكا يحتفل بسبوع ابنته وسط جدل حول ظهور زوجته بمجوهرات ضخمة -فيديو وصور

قام مؤدي المهرجانات الشعبية، حمو بيكا، بإقامة احتفال لسبوع ابنته “تاج” في إحدى قاعات الأفراح، وكانت زوجته شمس إلى جانبه. نشر حمو بيكا فيديو من حفل سبوع طفلته الأولى على صفحته على Facebook.

أثارت الصور التي ظهرت فيها زوجة حمو بيكا، شمس، ترتدي مجموعة كبيرة من الذهب، جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تفاعل العديد من مطربي المهرجانات وكانوا حاضرين في الاحتفال للاحتفال مع حمو بيكا، ومن بينهم عماد بعرور ونور التوت وعمرو سلامة.

وفي وقت سابق، قام حمو بيكا بنشر صورة على حسابه في Instagram، حيث ظهر واقفًا وقدمه على علم إسرائيل، وعلق قائلا: “يا إسرائيل سعرك في الواطي معروف عنك بتطاطي ده مكانكو”.