بالصور| أمينة خليل تصل حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

وصلت قبل قليل النجمة أمينة خليل لحفل توزيع جوائز الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي المُقام في القاعة الكبرى بفندق الريتز كارلتون بـ جدة في المملكة العربية السعودية.

أمينة هي عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في المهرجان، وعُرض لها فيلمين: شماريخ إخراج عمرو سلامة، أنف وثلاث عيون إخراج أمير رمسيس، كما نظمت لها إدارة المهرجان جلسة نقاشية، تحدثت خلالها عن مشوارها الفني.

جدير بالذكر أن حفل افتتاح الدورة الثالثة أقيم في ٣٠ نوفمبر الماضي، وشهد المهرجان مشاركة عدد كبير من نجوم وصناع الفن، وافلام من مختلف أنحاء العالم.