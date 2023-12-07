مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكرم النجم العالمي نيكولاس كيدج

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

منح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة، تكريما خاصا للنجم العالمي والمنتج والمخرج الشهير نيكولاس كيدج.

وعرض المهرجان في فيديو قصير لقطات من أشهر أعمال نيكولاس، ليصعد بعده على المسرح ويستقبل التكريم، معبرا عن سعادته بالتواجد في المهرجان، ومتحدثا عن السينما والأثر الذي تحدثه في العالم.

جدير بالذكر أن اليوم الخميس ٧ ديسمبر هو حفل توزيع جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي المقام في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وشهد المهرجان حضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وأقام القائمون عليه جلسات نقاش لكبار صناع الفن والنجوم، بينهم: باز لورمان، ويل سميث، بوراك اوزجيفيت، أمينة خليل، ياسمين صبري.