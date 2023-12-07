نور الخضراء أفضل موهبة صاعدة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

ذهبت جائزة شوبارد لأفضل موهبة صاعدة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثالثة، للفنانة السعودية نور الخضراء.

نور الخضراء شاركت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي هذا العام بفيلمين أحلام العصر إخراج صهيب قدس، وفيلم حوجن للمخرج ياسر الياسري.

جدير بالذكر أن المهرجان انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس ٣٠ نوفمبر، بحفل افتتاح أقيم في القاعة الكبرى بفندق الريتز كارلتون بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وشهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم بوراك أوزجيفيت، ويل سميث، يسري نصر الله، باز لورمان، أمينة خليل، ماجي بوغصن، قصي خولي، نادين نسيب نجيم، أحمد حاتم، هاندا ارتشيل.