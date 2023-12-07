"بنات ألفة" يفوز بجائزة الشرق لأفضل وثائقي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن فوز الفيلم التونسي بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية، بجائزة الشرق الوثائقية كأفضل فيلم وثائقي.

وأعربت كوثر عن سعادتها بالجائزة، مؤكدة أنهم لم يخبروها بها.

وعُرض الفيلم ضمن فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان المقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة أبطال القصة الحقيقيين، وشاركت في الفيلم النجمة هند صبري، وسط احتفاء كبير من الجمهور.

جدير بالذكر أن المهرجان انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس ٣٠ نوفمبر، بحفل افتتاح أقيم في القاعة الكبرى بفندق الريتز كارلتون بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وشهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم بوراك أوزجيفيت، ويل سميث، يسري نصر الله، باز لورمان، أمينة خليل، ماجي بوغصن، قصي خولي، نادين نسيب نجيم، أحمد حاتم، هاندا ارتشيل.