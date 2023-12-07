70 صورة لنجوم الفن في عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير - محمود عبد الناصر:

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على تقديم واجب العزاء في المنتجة الكبيرة الراحلة ناهد فريد شوقي، المقام اليوم الخميس، بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وحضر من النجوم كل من "دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان وداليا البحيري وزوجها ودنيا عبد العزيز وزوجها، ونرمين الفقي، وأشرف زكي وزوجته روجينا وإيهاب فهمي وعزوز عادل ومحمد محمود عبد العزيز وفيفي عبده وشيري عادل وأحمد صفوت ولبلبة ولقاء سويدان ورانيا محمود ياسين وشهيرة".

فيما حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي وزوجها والفنانة ناهد السباعي ابنة الراحلة، والفنان محمد السباعي وزوجته الفنانة آية سماحة على استقبال المعزيين.

يذكر أن، ابنة فريد شوقي رحلت عن عالمنا صباح الثلاثاء الماضي الموافق ٥ ديسمبر الجاري.

وكشفت عن خبر الوفاة أختها الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أعطي ولله ما اخذ وكل شي، عنده بمقدار، توفيت إلى رحمة الله أختي المنتجة الكبيرة السيدة ناهد فريد شوقي".