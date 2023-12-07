"نورة" و"فاقد الأمل" يفوزان بجوائز فيلم العلا بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن جوائز فيلم العلا لأفضل فيلم سعودي من فيلم العلا، وذهبت الجائزة لفيلم نورة إخراج توفيق الزايدي.

وصعد المخرج لاستلام الجائزة وعلق "أشكر كل الداعمين لهذا الفيلم، صورت في العلا لاني اعرفها منذ الصبا، وأحببتها كثيرا، وأشكر مهرجان البحر الأحمر على هذه الدورة الجميلة".

كما ذهبت جائزة الجمهور من فيلم العلا لفيلم فاقد الأمل إخراج كيم شانغ هوون.

جدير بالذكر أن المهرجان انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس ٣٠ نوفمبر، بحفل افتتاح أقيم في القاعة الكبرى بفندق الريتز كارلتون بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وشهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم بوراك أوزجيفيت، ويل سميث، يسري نصر الله، باز لورمان، أمينة خليل، ماجي بوغصن، قصي خولي، نادين نسيب نجيم، أحمد حاتم، هاندا ارتشيل، لبلبة، ليلى علوي.