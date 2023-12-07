فن ومشاهير

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن جوائز مسابقة الأفلام القصيرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، عن جوائز مسابقة الأفلام القصيرة للدورة الثالثة التي انطلقت قبل اسبوع تقريبا في جدة بالمملكة العربية .

وذهبت جائزة اليسر الفضية لأفضل فيلم قصير وهو حقيبة سفر للمخرجين سامان حسينبيور وأكو كاريمي.

وذهبت جائزة اليسر الذهبية لأفضل فيلم قصير بتتذكري إخراج داليا نمليش.

جدير بالذكر أن المهرجان انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس ٣٠ نوفمبر، بحفل افتتاح أقيم في القاعة الكبرى بفندق الريتز كارلتون بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وشهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم بوراك أوزجيفيت، ويل سميث، يسري نصر الله، باز لورمان، أمينة خليل، ماجي بوغصن، قصي خولي، نادين نسيب نجيم، أحمد حاتم، هاندا ارتشيل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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